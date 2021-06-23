الإمارات تشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي

المصدر: القاهرة - وام

شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في أعمال اجتماعات اللجان الأربع الدائمة التابعة للبرلمان العربي ولجانه الفرعية، في القاهرة، اليوم، تحضيراً لجلسة البرلمان السادسة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث المقرر انعقادها السبت المقبل. ويضم الوفد أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي، كل من محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة نائب رئيس البرلمان العربي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

وذكر محمد أحمد اليماحي، أن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ناقشت التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وآخر المستجدات المتعلقة بقضايا العمل العربي المشترك، وما يتعلق بتطورات الأوضاع في بعض الدول العربية، وأزمة سد النهضة والأمن المائي لكل من مصر والسودان، فضلاً عن ملاحظات المجالس والبرلمانات العربية بشأن مشروع قانون حماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية. وتابع أنه تم عرض تقرير الحالة السياسية والأمنية في العالم العربي لعام 2020، وتقرير حول أعمال وإنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث (2020-2021)، كما اطلعت اللجنة على مشروع تقرير المرصد العربي لحقوق الإنسان.

وأوضح اليماحي، أنه تقدم بمقترح إضافة ثلاثة بنود وافقت عليها اللجنة بشأن الإطار العام لتقرير البرلمان العربي حول التعامل مع جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها في الدول العربية، وهي بند خاص بالمساعدات العربية الإنسانية الخارجية لمكافحة فيروس كورونا، خصوصاً أن العديد من الدول العربية في إطار التزامها بتقديم يد العون للجميع أرسلت مساعدات إنسانية للدول الأخرى، للتخفيف من معاناة شعوبها في مواجهة الفيروس، وبند حول استراتيجيات الحكومات في التوزيع العادل للقاح في المنطقة العربية، وإطار العمل السياسي فيما يتعلق بالعمل لما بعد «كوفيد 19» في الاتفاقيات الخارجية بين الحكومات والشركات المصنعة للقاح، وبند حول تأثير جائحة فيروس كورونا على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية، خصوصاً أن هذه الخطة وأهدافها الـ 17 تتطلب معالجة قضايا التنمية بطرق جديدة تتلاءم مع التحديات الوطنية والإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بآثار فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه تم الاطلاع على الرد الوارد من البرلمان الأفريقي بشأن دعمه لمقترح البرلمان العربي بإنشاء المنتدى البرلماني العربي الأفريقي بين البرلمانين، مؤكداً أن هذا المنتدى سيكون له دور كبير في تقوية الشراكة والتعاون بين البرلمانين في القضايا الاستراتيجية التي تهم الشعوب العربية والأفريقية، كما تم الاطلاع على مشروع مذكرة تفاهم مقترحة بين البرلمان العربي والمجلس العالمي للتسامح والسلام المحالة من مكتب البرلمان. وأضاف إنه فيما يتعلق باجتماع لجنة فلسطين تم الاطلاع على الرسائل الصادرة والواردة المتعلقة بالقضية الفلسطينية وجهود البرلمان العربي في هذا الشأن، ومناقشة مشروع قرار البرلمان العربي بشأن مستجداتها.

إجراءات تنفيذ

بدورها، قالت ناعمة عبدالله الشرهان، إن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، اطلعت خلال اجتماعها على الإجراءات التي تمت لتنفيذ توصيات اللجنة في اجتماعها السابق، وناقشت تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2020، كما استعرضت مستجدات العمل على إعداد التقرير الخاص بجهود الدول العربية في التعامل مع جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها فيما يتعلق باختصاصات اللجنة، واطلعت على تقرير نشاط اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي. وأفادت أنه تم الاطلاع على التحضيرات المتعلقة بعقد مؤتمر عربي - دولي حول مكافحة العنف ضد المرأة في العالم العربي، ودور البرلمانات العربية في تعزيز حماية النساء والفتيات من كل أشكال العنف، والذي سيعقد في أكتوبر المقبل بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، مؤكدة أن البرلمان العربي يولي اهتماماً كبيراً لدعم وتمكين المرأة وحمايتها من مختلف أشكال العنف.

مناقشة تقارير

من جهته، أشار أحمد بوشهاب السويدي، إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية استعرضت الموقف من تنفيذ توصيات اللجنة في اجتماعها السابق، وناقشت تقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي عن العام 2020، وتقرير عن نشاط أداء اللجنة خلال دور الانعقاد من أكتوبر 2020 إلى يونيو 2021، كما ناقشت الشؤون المالية للبرلمان العربي وموقف سداد الدول لمساهماتها في الميزانية. وأضاف إنه تم كذلك مناقشة تقرير اللجنة الفرعية المعنية بإعداد ورشة عمل حول دور القطاع الخاص العربي في تعزيز التجارة البينية والاستجابة العربية لمعايير التجارة الدولية، ومذكرة عرض بشأن القانون الاسترشادي الخاص بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الدول العربية، وتقرير اللجنة الفرعية المعنية بدراسة مقترح إعداد استراتيجية عربية موحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

متابعة توصيات

إلى ذلك، أوضحت شذى سعيد النقبي، أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان اطلعت خلال اجتماعها على إجراءات متابعة تنفيذ توصيات اجتماعها الأخير، وعلى مذكرة بشأن تعديل بعض مواد نظام موظفي البرلمان العربي، وناقشت تقرير نشاط اللجنة خلال الدور الحالي، وتقرير الاجتماع الثالث للجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان في الوطن العربي، وتقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2020، والتوصيات والمقترحات المستقبلية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية، مضيفة إنه تمّ كذلك الاطلاع على مذكرة عرض بشأن مستجدات العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان وأوجه التنسيق والتعاون المقترحة بين اللجنة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وعملت اللجنة على تسمية ممثل عنها في اللجنة المشتركة المعنية بالتنمية المستدامة.

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