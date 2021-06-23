مصر تكشف حقيقة زيادة مصروفات الجامعات الحكومية

المصدر: البيان

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة زيادة مصروفات الجامعات الحكومية بالتزامن مع تطبيق نظام الساعات المعتمدة.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أن المصروفات الدراسية في كل الكليات والمعاهد بالجامعات المصرية الحكومية التي سوف تطبق نظام الساعات المعتمدة ثابتة كما هي دون أي زيادات، باعتباره نظاماً يخضع لمعايير عالمية تضمن مصلحة الطالب.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على منح الدرجة العلمية للطالب متى استوفى متطلبات الحصول عليها، ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك بالنسبة إلى الدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، ووفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات.

ويمنح هذا التعديل التاريخي المهم الفرصة لطلاب الجامعات والمعاهد التخرج مباشرة عقب استيفائهم عدد الساعات المعتمدة التي تتطلبها تخصصاتهم العلمية، وبعد استيفاء المتطلبات التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات التي تأخذ بنظام الساعات المعتمدة، وذلك دون التقيد بعدد السنوات اللازمة للدراسة المبينة بالباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لكل كلية على حدة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

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