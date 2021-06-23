«الأمة» الكويتي يقر الميزانية وسط توتّرات

المصدر: (الكويت - وكالات)

وافق مجلس الأمة الكويتي، على الميزانية الحكومية للسنة المالية ‭‭2022 ـ 2021‬‬، ولكنه فشل في كبح مواجهة اتسمت بالتوتّر بين الحكومة والمعارضة التي عرقلت تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتبني قرارات في صندوق الثروة السيادي.

واندلعت فوضى بعد التصويت الذي شهد موافقة ‭‭‭‭32‬‬‬‬ نائباً من أصل ‭‭‭‭63‬‬‬‬ حضروا، منهم ‭‭‭‭50‬‬‬‬ من الأعضاء المنتخبين والوزراء في الحكومة. ودخل أفراد أمن البرلمان القاعة لاستعادة النظام عندما تشاجر نواب من المعارضة مع نواب موالين للحكومة. ومضت الجلسة رغم احتلال نواب المعارضة مرة أخرى مقاعد مخصصة للوزراء، في تحرّك استخدموه خلال الأسابيع الماضية لمحاولة تسليط الضوء على مطلبهم باستجواب رئيس مجلس الوزراء بشأن مجموعة من القضايا من بينها الفساد.

ودعا مرزوق الغانم رئيس المجلس إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة الميزانية، مضيفاً: «من حقنا أن نطلب جلسة خاصة لأن كل الجلسات العادية تعطلت». ووقف وزراء عند مدخل القاعة بعد أن جلس نواب على المقاعد المخصصة لهم، في حين قرع بعض النواب على الطاولات في محاولة لتعطيل المناقشات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز