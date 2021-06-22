ميليشيا الحوثي.. خسائر فادحة وهروب من جبهات القتال في مأرب

المصدر: عدن - البيان

كبدّ الجيش الوطني اليمني، خسائر بشرية ومادية فادحة، في جبهتي الكسارة والمشجح غرب محافظة مأرب، إذ نفّذ الجيش كميناً نوعياً استهدف مجاميع من الميليشيا غرب المحافظة. وأكّد مصدر عسكري، أنّ قوات الجيش استدرجت مجاميع من الميليشيا إلى أحد الشعاب في جبهة صرواح، قبل أن يباشروها بالنيران من كل الاتجاهات، مشيراً إلى سقوط أغلبية تلك العناصر بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار. وأوضح المصدر العسكري، أنّ مدفعية الجيش دمّرت طاقمين أثناء محاولتهما تعزيز مجاميع الميليشيا وفك الحصار عنها ومصرع كل من كانوا على متنهما.

كما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية، مواقع وتحركات الميليشيا غرب صرواح، ملحقاً بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. ونشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، جانباً من المعارك بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي في وادي حلحلان غرب مأرب، ومقطعاً آخر لمدفعية الجيش وهي تدك أوكار الميليشيا الحوثية وعناصرها تلوذ بالفرار بجبهة صرواح غرب مأرب.

في الأثناء، قال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إنّ قوات الجيش أحبطت محاولتي تسلل نفذتها مجاميع حوثية باتجاه مواقع عسكرية في جبهتي الكسارة والمشجح، مؤكداً سقوط العديد من العناصر المتسللة بين قتيل وجريح وأسير. وأضاف المركز الإعلامي، أنّ مدفعية الجيش استهدفت تجمعات وتحركات الحوثيين على امتداد الجبهة وأعطبت عدداً من الأطقم وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا. إلى ذلك، دمّر طيران تحالف دعم الشرعية، طاقمين كانا يحملان تعزيزات حوثية ومصرع جميع من كانوا على متنهما، فيما استهدف بغارات أخرى تجمعات الميليشيا غرب مأرب وألحق بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

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