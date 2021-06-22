مصر تكشف حصيلة إصابات اصطدام قطار بآخر في الإسكندرية

المصدر: د ب ا

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الثلاثاء إصابة ٤٠ مواطناً جراء اصطدام قطار بآخر من الخلف في الإسكندرية / 225 شمال القاهرة /.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، في بيان صحفي نشرته الوزارة على موقع "فيسبوك " اليوم، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 27 ىسيارة إسعاف نقلت المصابين إلى المستشفيات.

وأضاف أن الإصابات "تنوعت بين كدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد"، مؤكداً أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تماثلهم للشفاء.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزارة الصحة والسكان، المصرية وفاة شخصن وإصابة ستة آخرين، في حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيس في حي حلوان جنوبي القاهرة.

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