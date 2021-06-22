المحكمة تستمع لشاهدين بقضية «الفتنة» في الأردن

المصدر: (عمّان - وكالات)

انتهت أولى جلسات محاكمة المتهميْن بـ«قضية الفتنة»، باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف عبدالرحمن حسن زيد حسين أمس في محكمة أمن الدولة الأردنية. وكانت الجلسة الأولى «سرية»؛ إذ منع دخول الصحافيين والمحامين غير الموكلين بالدفاع عن المتهمين إلى قاعة المحكمة.

ودخل المتهمان المحكمة وخرجا منها بسيارات سوداء مظللة ترافقها حماية أمنية مشددة. وعقدت محكمة أمن الدولة، برئاسة موفق المساعيد، أولى جلساتها الخاصة بالقضية وقال المتهمان بالقضية إنهما «غير مذنبين بالتهم المسندة إليهما».

وكانت المحكمة أنهت تلاوة لائحة الاتهام، إذ استمعت إلى اثنين من شهود النيابة العامة. وصادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، وفقاً لما نقله موقع صحيفة «الدستور» على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما.

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