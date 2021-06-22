حبس 35 شخصاً بالجزائر لتورطهم في «جرائم انتخابية»

المصدر: (الجزائر - د.ب.أ)

كشفت وزارة العدل في الجزائر عن حبس 35 شخصاً ووضع 10 آخرين تحت الرقابة القضائية على خلفية تورطهم في «جرائم انتخابية»، في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 12 يونيو الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان إن الجهات القضائية أصدرت «عقوبات الحبس النافذ وتتراوح مدتها بين ستة أشهر و18 شهراً حبساً نافذاً، مع غرامة مالية وصلت إلى 750 دولاراً»، وذلك في إطار «العديد من المتابعات القضائية التي جرت وفق إجراءات المثول الفوري، شملت 39 شخصاً والتحقيق القضائي مع 30 شخصاً». كما نبّهت إلى أن الضبطية القضائية «تستمر عبر التراب الوطني في تحرياتها بشأن 86 واقعة مبلغاً عنها منسوبة إلى 67 شخصاً وآخرين مجهولين».

وتتعلق مجمل الوقائع بـ«التوزيع يوم الانتخاب لوثائق ذات صلة بالحملة الانتخابية، وتعكير صفو مكتب التصويت، والدخول بغير حق لمركز التصويت، وسرقة أوراق التصويت من مكتب التصويت وتوزيعها خارجه، وتقديم هبات نقدية قصد التأثير في تصويت الناخب».

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