مصر واليونان تؤكدان أهمية التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

المصدر: (القاهرة - د.ب.أ)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أمس أهمية التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي. وقال السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء اليونان بالقاهرة «أكدنا أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة وضلوع المجتمع الدولي بدور جاد في هذا الملف». وأضاف: «أكدنا كذلك ضرورة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام المياه الإقليمية»، لافتاً إلى التضامن مع اليونان تجاه أي محاولة لانتهاك سيادتها.

بدوره، كشف رئيس وزراء اليونان دعم بلاده موقف مصر في قضية سد النهضة لأن النيل مسألة حياة.

وقال ميتسوتاكيس: «نريد أن يكون البحر المتوسط رابطاً للتقريب بين الشعوب وليس للتفريق بينهم».

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