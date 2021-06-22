إيقاف قناة "الحياة" لإساءتها لمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت سلطة ضبط السمعي البصري في الجزائر وقف بث قناة الحياة، لإساءته لمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر ورموز وطنية أخرى.

وحسب منشور لقناة الحياة على صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن قرار وقف بث قناة الحياة سيبدأ من يوم غد الاربعاء، كما طلبت سلطة الضبط من وزارة الاتصال سحب اعتماد قناة الحياة.

تجدر الإشارة إلى أن سلطة ضبط السمعي البصري كانت قد أصدرت بيانا أول أمس كشفت فيه عن استدعاء مدير قناة الحياة هابت حناشي.

وجاء هذا القرار بعد الحلقة الأولى من الحوار الذي أجراه مدير القناة هابت حناشي مع النائب البرلماني السابق نورد الدين آيت حمودة وجاء فيه مساس بسمعة والطعن في مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر.

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