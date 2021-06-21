مصر .. قطار يدهس سيارتين تقلان عمالاً في حلوان

المصدر: دبي ــ البيان

لقيت 4 عاملات مصرعهن وأصيب 26 شخصاً آخرون في حادث تصادم بين قطار وباص نقل عمال تابع لأحد المصانع، في منطقة كفر العلو في حلوان بجمهورية مصر العربية، وفقا لصحيفة الوطن.

ونقلت سيارات الإسعاف، المصابين إلى مستشفيات حلوان العام والنصر للتأمين الصحي.

وقال مصدر مطلع، إن جميع الوفيات نساء، بينهن جثتان مجهولتان، كما أن المصابين من النساء، وهن عاملات في مصنع ملابس.

وقال شهود عيان إن قطار بضائع محمل بفحم الكوك قادم من قليوب في طريقه إلى الواحات مرورًا بالتبين، اصطدم بأتوبيس يستقله عدد من العمال، وسيارة ميكروباص.

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