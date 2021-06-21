الجيش السوري يفتح حرباً طويلة ضد «داعش»

المصدر: (الحسكة – عبدالله رجا)

عزز الجيش السوري وجوده في مناطق البادية السورية وسط البلاد، تمهيداً لحرب طويلة ضد تنظيم داعش الإرهابي، إذ أرسل تعزيزات عسكرية إلى مدينة معدان شرقي الرقة أمس، في إطار حملة مع القوى الموالية للجيش السوري.

ونقلت مصادر إعلامية محلية أن التعزيزات القادمة من محافظة حمص، شملت 14 عربة عسكرية تحمل عناصر ورشاشات ثقيلة، تتبع جميعها للفرقة الثالثة في الجيش السوري، ما يشير إلى حملة عسكرية واسعة ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وتأتي هذه الحملة العسكرية، في الوقت الذي تستهدف فيه فلول تنظيم داعش مناطق مدنية وعسكرية تحت سيطرة الحكومة السورية، إذ استهدف التنظيم الشهر الماضي، مواقع عسكرية فيما اعتقل مدنيين كرهائن.

وتزايدت في الآونة الأخيرة الهجمات المتتالية ضد الجيش السوري وحلفائه في منطقة البادية السورية حيث ينشط تنظيم داعش، وسط خسائر كبيرة دون الكشف عن الأرقام الحقيقية.

من جهة ثانية، نشبت خلافات جديدة في المعارضة السورية، بين الائتلاف الوطني السوري وتيار غد سوريا، إثر تصريحات سابقة لرئيس الائتلاف نصر الحرير الذي دعا إلى التدخل العسكري التركي ضد قوات سوريا الديموقراطية.

وفي بيان أصدره تيار غد سوريا، علق التيار كافة الأنشطة والحوارات التي كانت قد بدأت مع الائتلاف قبل فترة وجيزة، حيث نشر المكتب السياسي للتيار بياناً تأسف فيه على ما سماه تصريحات غير المسؤولة التي صدرت عن رئيس الائتلاف السوري بدعوة الجيش التركي للتدخل العسكري في شمال وشرق سوريا بحجة محاربة الإرهاب.

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