مخططات الحوثي تصطدم بصخرة الشرعية في مأرب

المصدر: عدن - البيان

أكدت مصادر عسكرية في مأرب اليمنية لـ«البيان» أن القوات الشرعية الحكومية خاضت مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي في جبهات الجدعان والمخدرة شمال غرب المحافظة. كما شهدت جبهة الكسارة واحدة من أعنف المعارك منذ أسابيع عدة، حيث امتدت المعارك إلى محزام ماس ووادي حلحلان مخلّفة خسائر كبيرة في صفوف الميليشيا التي عملت على حشد الآلاف من المجندين الصغار طوال فترة الهدوء التي رافقت التحركات الإقليمية والدولية لإقناع قيادتها بالقبول بخطة وقف إطلاق النار قبل أن تفشل هذه الجهود.

ووفق هذه المصادر فإن القوات الحكومية المسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية ألحقت بالميليشيا خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد حيث قتل العشرات، كما دمرت تعزيزات للميليشيا كانت في طريقها إلى الجبهات.

المصادر تحدثت عن معارك هي الأعنف منذ أسابيع بعد أن أفشلت الميليشيا جهود وقف إطلاق النار وقيامها بحشد الآلاف من طلاب المدارس الذين دفعت بهم إلى معسكرات صيفية في صنعاء وذمار وحجة والمحويت، واستعداد القوات الحكومية لهذا المخطط، حيث قام رئيس هيئة الأركان قائد العمليات المشتركة الفريق صغير بن عزيز بزيارة الخطوط الأمامية للقتال في شمال غرب مأرب.

وأشاد الفريق بن عزيز، بما شاهده من كفاءة قتالية عالية أظهرها عناصر الجيش اليمني على امتداد مسرح العمليات القتالية.. مثمناً الإسناد والدعم الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية. وشدد على اليقظة العالية والالتزام التام بالخطط المرسومة لتدمير قدرات الميليشيا وإجبارها على الاستسلام بقوّة السلاح باعتباره السبيل الوحيد لاستعادة الدولة وإنهاء معاناة الشعب وتحقيق الاستقرار في عموم البلاد.

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