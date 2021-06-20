مسودة «برلين2»: 51 بنداً أبرزها مغادرة المرتزقة وتنظيم الانتخابات في موعدها

المصدر: طرابلس، تونس - البيان

اقتربت ساعة انطلاق مؤتمر برلين 2 المقرر يوم الأربعاء المقبل، وسط تفاؤل محلي ودولي بتحقيقه جملة من الأهداف المنوطة بعهدته لتكريس الحل السياسي للأزمة الليبية، والدفع نحو تجاوز نقاط الخلاف بين أطراف النزاع، والتأكيد على تنفيذ كل بنود الاتفاق العسكري، والانطلاق نحو تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد للرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

ووفق تقارير إعلامية إيطالية، فإن مسودة البيان الختامي للمؤتمر، تشمل 51 نقطة جرى الاتفاق عليها بين الأمم المتحدة والخارجية الألمانية، أبرزها التأكيد على «توقف الأعمال العدائية، واستمرار وقف إطلاق النار، ورفع الحصار النفطي، وتشكيل حكومة مؤقتة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب»، ودعوة جميع الأطراف إلى بذل المزيد من الجهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد 24 ديسمبر 2021، والسماح بانسحاب متبادل ومتناسق ومتوازن ومتسلسل للقوات الأجنبية، بداية من المرتزقة الأجانب، وكذلك تطبيق واحترام عقوبات الأمم المتحدة، بواسطة إجراءات وطنية أيضاً، ضد من ينتهك حظر الأسلحة .

وسينص البيان الختامي أيضاً على أهمية إنشاء قوات أمنية وعسكرية ليبية موحدة تحت سلطة مدنية موحدة بدورها، و احترام المواعيد الانتخابية التسريع في تفكيك الجماعات المسلحة والميليشيات ونزع سلاحها، وإدماج بعض الأفراد المؤهلين في مؤسسات الدولة المدنية.

لقاء روما

إلى ذلك، يتجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عشية برلين 2 إلى روما حيث ستكون له الثلاثاء لقاءات مع كبار المسؤولين قبل توجهه إلى العاصمة الألمانية، من بينهم الرئيس الإيطالي سيرغيو ماتاريلا ورئيس الحكومة ماريو دراغي، فيما أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو أن سلطات بلاده «نشطة للغاية في ليبيا ولا يمكن أن تكون غير ذلك، نظراً للقرب الجغرافي والتاريخ المشترك والمصالح التي تربطنا بها وأهميتها لأمن أوروبا بأسرها».

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