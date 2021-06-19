الحوثي يمنع المساعدات الدولية عن اليمنيين

المصدر: عدن - وكالات

في استمرار لانتهاكاتها، أعاقت ميليشيا الحوثي اليوم، عمل المنظمات الأممية، ومنعت وصول المساعدات، ورفضت إنزال حمولة سفينة من القمح بميناء الحديدة. وذكرت تقارير إعلامية، أن الميليشيا الحوثية أجبرت السفينة على الخروج ومغادرة ميناء الحديدة، مشيرة إلى أن السفينة «غلوريس سي»، تتبع لبرنامج الغذاء العالمي، وتحمل 12500 طن من القمح.



على صعيد انتهاكات الميليشيا الحوثية أيضاً، كشف تحالف حقوقي يمني، اليوم، عن تجنيد ميليشيا الحوثي 12054 طفلاً في عدد من المحافظات، خلال الفترة من مايو 2014 وحتى مايو الماضي.



وأوضح المدير التنفيذي لـ «التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان» (تحالف رصد)، مطهر البذيجي، أن الميليشيا الحوثية عملت على تجنيد 12054 طفلاً، بينهم 308 أطفال مجندين ينتمون للفئة العمرية ما بين 8 و11 عاماً، و4430 طفلاً ينتمون للفئة العمرية ما بين 12 و14 عاماً، و7305 أطفال في الفئة العمرية ما بين 15 و17 عاماً.



وأشار إلى أن محافظة عمران، شهدت أكبر عدد من عمليات التجنيد بين كل المحافظات اليمنية، حيث سُجل فيها تجنيد 1935 طفلاً، تلتها محافظة ذمار مع 1861 طفلاً مجنداً، ثم محافظة صنعاء مع 1861 طفلاً مجنداً، وتعز مع 1248 طفلاً، ثم صعدة مع 1116 طفلاً، وأمانة العاصمة مع 1031 طفلاً مجنداً، ومحافظة حجة بواقع 803 أطفال.



وأضاف أن «الفريق الميداني لتحالف رصد، وثق وجود 6729 طفلاً مجنداً، لا يزالون مستمرين بالقتال مع الميليشيا، فيما قُتل 2450 طفلاً في العمليات العسكرية، وأصيب 498 طفلاً، وتم أسر 790 طفلاً في الجبهات المختلفة، في حين عاد 1004 إلى أسرهم».

وأكد البذيجي أن مصير 572 طفلاً لا يزال مجهولاً حتى اللحظة، مطالباً الميليشيا الحوثية بالإيقاف الفوري لعمليات تجنيد الأطفال، وإشراكهم في العمليات العسكرية، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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