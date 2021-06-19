دعوة ملتقى الحوار الليبي لاجتماع حاسم بجنيف

المصدر: طرابلس - البيان

دعت البعثة الأممية، اليوم، أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للاجتماع في جنيف من 28 يونيو الجاري إلى 1 يوليو المقبل لوضع الصيغة النهائية للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات المقررة للرابع والعشرين من ديسمبر.

وسيكون على الملتقى الحسم النهائي في تحديد القاعدة، في ظل الخلافات بين أعضائه، ولا سيما بعد تمسك أطراف مرتبطة بالإسلام السياسي بتنظيم الاستفتاء على مسودة الدستور قبل الانتخابات، أو بتنظيم انتخابات برلمانية أولاً، ثم انتخاب رئيس للدولة من قبل النواب المنتخبين، أو تنظيم انتخابات برلمانية وتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى حين إقرار الدستور.

وقالت مصادر لـ«البيان» إن تأجيل عقد الملتقى إلى ما بعد مؤتمر برلين 2 يهدف إلى وضع أعضائه أمام ضرورة الحسم النهائي تنفيذاً لإرادة المجتمع الدولي المشددة على ضرورة تنظيم الانتخابات في موعدها، وعدم فسح المجال أمام أية محاولات لعرقلتها.

وكانت الأمم المتحدة أكدت على ضرورة أن يتم الانتهاء في الأول من يوليو القادم من وضع القاعدة الدستورية بما يسمح لمفوضية الانتخابات بالانطلاق في وضع روزنامة الاستحقاق الانتخابي.

إلى ذلك، طالبت المكونات الثقافية للأمازيغ والطوارق والتبو، بعثة الأمم المتحدة بالعمل على ضمان حقوق مكوناتهم بالتوافق مع ممثليهم المنتخبين.

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