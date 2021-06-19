الأمم المتحدة تدرج الحوثي على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال

المصدر: (دبي ـ البيان)

أدرجت الأمم المتحدة ميليشيا الحوثي الإرهابية، أمس، على القائمة السوداء للجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال، مشيرة إلى أنها «قتلت وشوهت 250 طفلاً يمنياً».

ووفق ما أوردته قناة «العربية»، فقد تم توثيق 65971 انتهاكاً بحق الأطفال اليمنيين خلال السنوات الأربع الماضية.

وذكرت أن انقلاب الميليشيا الحوثية دفع ما يزيد على مليوني طفل إلى سوق العمل بحثاً عن فرصة عمل، نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور.

کما حرم 4.5 ملايين طفل من التعليم نتيجة تحويل المنشآت التعليمية إلى ثكنات عسكرية للميليشيا ومعسكرات تدريب للمجندين والمرتزقة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز