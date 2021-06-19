مصر توضح حقيقة تخصيص لجان لمصابي كورونا في امتحانات الثانوية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة تخصيص لجان للطلاب المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لأداء امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي نفت صحة هذه الأنباء، مشيرةً إلى أنه سيتم تأجيل امتحانات أي طالب مصاب بكورونا إلى امتحانات الدور الثاني في شهر أغسطس 2021، مع الاحتفاظ بالدرجة الكاملة.

وأكدت الوزارة أنه يُشترط تقديم الطالب المستندات الطبية التي تثبت إصابته بالفيروس خلال فترة عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة، مُشددةً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء إجراء الامتحانات، حفاظاً على صحة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية.

وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

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