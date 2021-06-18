القوات المشتركة تحبط محاولات الحوثي استحداث خنادق في الحديدة

المصدر: عدن - البيان

أحبطت القوات المشتركة، محاولة لميليشيا الحوثي لاستحداث خنادق ومواقع قتالية في خطوط التماس وسط مدينة الحديدة، ودمرت تعزيزات الميليشيا على الطريق الرابط بين مديرية زبيد ومنطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا. وذكر بيان عسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي، أنّ الوحدات العسكرية المرابطة في الجبهات المتقدمة داخل مدينة الحديدة، تعاملت بقصف مركز مع محاولات حوثية استحداث خنادق وتحصينات في قطاع معسكر الدفاع الساحلي وكيلو 16 المدخل الشرقي للمدينة وموانئها، ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيا وإجبار البقية على الفرار.

وفي جنوب الحديدة، أفشلت وحدات من القوات المشتركة، تحركات جديدة للميليشيا كانت تستهدف منطقة الفازة بمديرية التحيتا، إذ تعاملت الوحدات العسكرية المرابطة لتأمين المدنيين في منطقة الفازة وخطوط الإمداد للجبهات المتقدمة، مع تجمعات وعربات للميليشيا قادمة من جهة مديرية زبيد، حيث قصفت مدفعية القوات المشتركة وبشكل مركّز الإمدادات، ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصرها وتدمير عربتين، بينما لاذ البقية بالفرار بين المزارع المحاذية لطريق الفازة زبيد.

ووفق البيان العسكري، فإنّ محاولة الميليشيا التمركز في مرتفعات ومزارع تمكنها من تهديد خطوط التماس والتجمعات السكانية في الفازة، سبقتها عشرات المحاولات خلال الفترة الماضية، وباءت جميعها بالفشل الذريع، بعد أن تكبدت الميليشيا خسائر بشرية ومادية فادحة. وأوضح البيان، أنّ وحدات الاستطلاع ترصد بدقة كل تحركات الميليشيا في جبهات الساحل الغربي وتتعامل معها بحسم.

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