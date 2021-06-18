غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة

المصدر: أ ف ب

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه شنّ ليل الخميس-الجمعة غارات جوّية على مواقع في قطاع غزة ردّاً على بالونات حارقة أطلقت من القطاع الفلسطيني باتجاه الدولة العبرية.

وقال الجيش في بيان إنّ مقاتلاته الحربية أغارت على مواقع عسكرية في غزّة ردّاً على بالونات حارقة أطلقت أمس الخميس من القطاع باتّجاه جنوب الدولة العبرية.

ووفقاً لبيان الجيش الإسرائيلي فقد استهدفت الغارات ليل الخميس موقعاً عسكرياً في مدينة غزة وآخر في خان يونس (جنوب القطاع).

بدوره قال مصدر أمني في القطاع لوكالة فرانس برس إنّ "طائرات حربية إسرائيلية شنّت غارات عدة استهدفت مواقع في مدينة غزة وبلدتي جباليا وبيت لاهيا (شمال) وخان يونس (جنوب)".

وأضاف المصدر طالباً عدم ذكر اسمه إنّ الغارات "أسفرت عن أضرار جسيمة في هذه المواقع وأضرار في محيطها، من دون أن نبلغ عن وقوع إصابات".

وهذه ثاني سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ بداية الأسبوع ووقف إطلاق النار الذي أقرّ في 21 مايو وأنهى حرباً استمرّت 11 يوماً بين الدولة العبرية والفصائل الفلسطينية في القطاع، أسفرت في الجانب الفلسطيني عن سقوط 260 قتيلاً بينهم أطفال وفتية ومقاتلون، وفي إسرائيل عن سقوط 13 قتيلاً بينهم طفل وفتاة وجندي.

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