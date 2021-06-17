الرئيس المصري يستقبل وزراء ومسؤولي الإعلام العرب

المصدر: وام

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم وزراء ومسؤولي الإعلام العرب، وذلك على هامش انعقاد الدورة العادية الـ51 لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية.

وأكد الرئيس السيسي الدور الحيوي للإعلام في دعم الأمن القومي العربي وتعزيز بناء المؤسسات، مشددا على أهمية تعزيز دور الإعلام العربي والوطني، ليواكب الطفرات السريعة التي شهدها مجال الإعلام خلال السنوات الأخيرة.

كما التقى السيسي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، الذي يزور القاهرة حاليا. وأكد خلال اللقاء دعم مصر الكامل لتعزيز حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات التنموية بما يحقق المصالح المشتركة.

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