اعتقال النائب الأردني المفصول أسامة العجارمة

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت وزارة الداخلية الأردنية إنه بناء على المذكرة الصادرة عن مدعي عام محكمة أمن الدولة، اعتقلت الأجهزة الأمنية أمس الأربعاء النائب المفصول أسامة العجارمة.

وكان مجلس النواب قرر في جلسة طارئة عقدها، في 6 يونيو فصل العجارمة، بسبب تصريحات وصفت بالمسيئة للمجلس وأعضائه والنظام الداخلي.

وصوّت 108 نواب من أصل 119 نائبا حضروا الجلسة، التي تم الدعوة إليها بشكل طارئ، وفق أحكام المادة 84 من النظام الداخلي للمجلس، وبناء على مذكرة نيابية موقعة من 109 نواب، بخصوص تداعيات حديث تلفظ به النائب العجارمة.

وقبل ذلك، كان المجلس قد قرر في السابع والعشرين من الشهر الماضي، تجميد عضوية النائب عاما واحدا، بسبب إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس، وحرمانه من الاشتراك بأعمال المجلس وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد.

وكانت منطقة ناعور، جنوبي العاصمة الأردنية عمان، وهي المقر الانتخابي للعجارمة، قد شهدت أعمال شغب وعنف وإطلاق نار في الهواء وحرق إطارات احتجاجا على فصل النائب، بحسب "سكاي نيوز".

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