الحكومة اليمنية: الميليشيا تستهدف المدنيين مع فشل التصعيد في مأرب

المصدر: عدن - البيان

شدّدت الحكومة اليمنية، على أنّ لجوء ميليشيا الحوثي إلى استهداف المدنيين مع فشل تصعيدها العسكري وخطتها للسيطرة على مأرب، وما تكبدت من خسائر بشرية ومادية كبيرة، يعكس النهج الدموي لهذه العصابات الإجرامية التي تسعى لإفشال أي توجه نحو السلام، فضلاً عن استهدافها للأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية. وطالبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، باتخاذ موقف واضح يرقى إلى حجم الجرائم الإرهابية التي تتمادى الميليشيا الحوثية في ارتكابها ضد المدنيين والنازحين مستغلة الصمت الدولي المطبق.

إلى ذلك، أكّد وزير الدفاع اليمني، الفريق محمد المقدشي، أنّ ميليشيا الحوثي تلجأ وكعادتها عند كل هزيمة في الميدان، إلى استهداف الأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان بالصواريخ والمقذوفات والطائرات المسيرة، والتي كان آخرها الجرائم الإرهابية البشعة التي استهدفت المدنيين في مأرب. وأشار الفريق المقدشي، إلى أنّ الجيش الوطني والمقاومة يتصدون بشجاعة وبسالة للميليشيا ويسطرون البطولات بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية.

ميدانياً، أعلنت الجيش الوطني اليمني، مقتل وجُرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي بنيران في محافظة الجوف. ووفق مصادر عسكرية، فإنّ قوات الجيش استهدفت تجمعاً للميليشيا الحوثية شرق مدينة الحزم، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير عدد من العربات والآليات.

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