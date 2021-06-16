الأزهر يعلّق على قرار السعودية بشأن تنظيم حج هذا العام

المصدر: وام

أكد فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب؛ شيخ الأزهر الشريف، أن قرار المملكة العربية السعودية الخاص بتنظيم فريضة الحج هذا العام بأعداد محدودة من الراغبين في أداء المناسك من المواطنين والمقيمين داخل المملكة في ظل استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتحولاتها المزعجة قرار صائب وحكيم يراعي المصلحة العامة والحفاظ على الإنسان مع عدم تعطيل الفريضة.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر - في بيان أصدره مساء أمس - عن تقدير الأزهر الشريف لحرص المملكة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وإعلاء مقاصد الشريعة الإسلامية التي من أهمها "حفظ النفس" في ظل تداعيات الوباء.

كما أعرب عن تقديره لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي على جهودهم في خدمة حجاج بيت الله الحرام و الحرص على سلامتهم.. داعيا الله تعالى أن يوفق قادة البلاد العربية الإسلامية إلى ما فيه خير البلاد والعباد وأن يرفع البلاء و الوباء وأن يجنب العالم و الإنسانية من كل مكروه وسوء.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز