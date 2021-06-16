الاتحاد الأردني لشركات التأمين يقدم 65 ألف دينار دعماً لـ "أونروا"

المصدر: (عمّان - بترا)

قدم الاتحاد الأردني لشركات التأمين وبالتنسيق مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وشركات التأمين المحلية، دعماً نقدياً بقيمة 65 ألف دينار، لمساعدة الوكالة في القيام بواجباتها الإنسانية المتعلقة بالصحة والتعليم وبرامج الغذاء لقطاع غزة.

وحسب بيان صحفي للاتحاد، تم تسليم شيك التبرع لممثل الوكالة أمس، خلال لقاء جمع ممثلي الاتحاد الأردني لشركات التأمين برئاسة رئيس مجلس إدارة الاتحاد ماجد سميرات، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وممثل وكالة الغوث شادي العبد.

وعبر العبد عن شكره لقطاع التأمين في الأردن وللاتحاد الأردني لشركات التأمين على هذه المبادرة، والتي تساعد الوكالة في إنجاز مهامها وتوفير المساعدات وتمكينها من تنفيذ برنامجها الإنساني.

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