الجزائر.. فوز حزب جبهة التحرير الوطني بمعظم المقاعد في الانتخابات

المصدر: وكالات

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر اليوم الثلاثاء فوز حزب جبهة التحرير الوطني بمعظم مقاعد البرلمان.

وقالت إن حزب جبهة التحرير الوطني حصد 105 مقاعد ، في حين حصل التجمع الوطني الديمقراطي على 57 مقعدا .

وأضافت إن الناخبين في البلاد عبروا عن أصواتهم بكل شفافية، مضيفة أن نتائج الانتخابات البرلمانية حملت عددا من التغيرات.

وأوضح محمد شرفي، في مؤتمر صحفي، أن قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بحل البرلمان، كان تجسيدا لبرنامجه الانتخابي.

وأضاف أن البرلمان الجزائري يقوم على معايير مهنية وقانونية، مشيرا إلى أن النظام الانتخابي الجديد سمح بتعديل التمثيل الشعبي.

وقال إن الناخب في الجزائر صار يصوت ويختار بكل حرية، وعزا هذا التحول إلى الحراك الذي أطاح الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

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