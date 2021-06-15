مقتل إرهابيين بينهم قيادي «داعشي» في سيناء

المصدر: (القاهرة - وكالات)

تمكن الجيش المصري من استهداف خلية إرهابية كبيرة في مدينة بئر العبد شمالي سيناء. وكشفت مصادر أمنية أن العملية أسفرت عن مقتل عدد كبير من الإرهابيين بينهم قيادي «داعشي» كبير، مؤكدة تدمير عربة حاول الإرهابيون الفرار فيها.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الجيش نفذت عملية نوعية استهدفت بؤرة إرهابية كانت تختبئ في الظهير الصحراوي في إحدى المزارع بشمالي سيناء. وذكرت أن الإرهابيين كانوا يحاولون الفرار من خلال نفق صغير أسفل المزرعة، ولكن قوات الجيش تمكنت من تدميره وقُتل من فيه.

ويشن الجيش المصري حملات مداهمة مستمرة لملاحقة الخلايا الإرهابية التي تحاول الانطلاق من المناطق الجبلية والصحراوية في سيناء لشن عمليات إرهابية تستهدف عناصر الجيش والشرطة واختطاف مدنيين. وأطلق الجيش العملية «سيناء 2018» في فبراير عام 2018، لتنفيذ خطة مجابهة شاملة للعناصر الإرهابية في شمالي ووسط سيناء ومناطق في دلتا مصر والظهير الصحراوي غربي وادي النيل.

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