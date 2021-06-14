الجيش اليمني يهاجم مواقع غربي مأرب

المصدر: عدن - البيان

هاجمت قوات الجيش مواقع ميليشيا الحوثي في مديريتي صرواح ومدغل غرب محافظة مأرب فيما تصدت لمحاولة الميليشيا التسلل في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

ووفق مصادر عسكرية فإن قوات الجيش اليمني شنت هجوماً واسعاً استهدف مواقع ميليشيا الحوثي في مديريتي صرواح، ومدغل غرب محافظة مأرب بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، حيث ألحقت بالميليشيا خسائر كبيرة خلال المواجهات في المناطق القريبة من مواقع ملبودة، والعطيف، وجبل الحقن حيث تواصل القوات الحكومية مهاجمة مواقع الميليشيا منذ نهاية الشهر الماضي بعد أن تحولت من موقع الدفاع إلى الهجوم.



تفكيك ألغام



وفي محافظة الجوف تمكنت الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش اليمني من تفكيك وانتزاع شبكة من الألغام والعبوات الناسفة كانت ميليشيا الحوثي الانقلابية زرعتها في الممرات والطرقات العامة بمديرية خب الشعف شمال المحافظة. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن الفرق الهندسية تمكنت من تفكيك نحو 300 من الألغام والعبوات الناسفة تنوعت ما بين ألغام فردية وألغام عربات وعبوات ناسفة واتخذت أشكالاً وأحجامًا متنوعة.



وتواصل الميليشيا زراعة الألغام بكثافة في الوديان والطرقات العامة وفي المنازل بغرض إرهاب المواطنين وتقييد حركتهم وممارسة حياتهم الطبيعية



ضربات مركّزة



وفي الحديدة تكبدت ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية باشتباكات وضربات مركزة في الساحل الغربي جراء خروقاتها لوقف إطلاق النار وجرائمها المتواصلة بحق المدنيين.



وذكر الإعلام العسكري أن الميليشيا التابعة لإيران حاولت التسلل واستحداث تحصينات في خطوط التماس شمال غرب مدينة حيس بعد وصول تعزيزات لها من جهة مديرية الجراحي ولكن من دون جدوى، حيث إن وحدات من القوات المشتركة خاضت اشتباكات بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في محيط مفرق العدين والضواحي الغربية لمدينة حيس وانتهت بمصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات وإجبار البقية على الفرار.



غطاء ناري



وحسب المصدر فإن الميليشيا استخدمت غطاءً نارياً مكثفاً طال منازل المواطنين في الأطراف الغربية لمدينة حيس ذات الكثافة. في ثالث محاولة من نوعها في ذات المنطقة خلال أقل من أسبوع انتهت جميعها بالفشل الذريع وخسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف الميليشيا.



إلى ذلك تكبدت الميليشيا خسائر مماثلة بضربات مركزة داخل مدينة الحديدة وفي جبهتي التحيتا والدريهمي بعد أن رصدت وحدات الاستطلاع تحركات للميليشيا قرب خطوط التماس في شارعي صنعاء والخمسين وقطاعي الصالح وكيلو 16 بمدينة الحديدة وكذلك شمال شرق مدينة التحيتا وجنوب مدينة الدريهمي، حيث تم إخمادها بإصابات مباشرة أوقعت قتلى وجرحى وتدمير آليات.

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