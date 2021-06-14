مقتل 4 مدنيين بقصف جوي تركي في العراق

المصدر: (بغداد- وكالات)

لقي أربعة مدنيين على الأقل مصرعهم، أمس في قصف جوي تركي، استهدف عربة مدنية شمال غربي محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق.

وكثفت تركيا مؤخراً غاراتها الجوية في المناطق الآهلة بالمدنيين داخل إقليم كردستان العراق، وأقامت قواعد عسكرية، ونشرت طائرات مسيرة مسلحة.

وقال بكر ويسي وهو مدير ناحية هلشو التابعة لقضاء قلعة دزي الواقع في القطاع الشمالي لمحافظة السليمانية، خلال مؤتمر صحفي: إن «طائرات تركية استهدفت عربة مدنية بين قرية ديكة وكاني لان».

وأضاف ويسي: إن العربة المدنية التي جرى استهدافها من قبل سلاح الجو التركي، من نوع «تويوتا»، وكانت تقل أربعة أشخاص لم يعرف هويتهم بعد، وأشار إلى أن المنطقة التي تم استهدافها هي منطقة مأهولة بالمدنيين وقريبة من الناحية وليست منطقة عسكرية.

وشكلت إدارة ناحية هلشو لجنة خاصة لإرسال فريق إلى موقع الحادث، والتحقيق في الهجوم، بحسب ما أفاده بكر ويسي مدير الناحية.

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