تصريحات مبشرة للجزائريين من القنصل العام في دبي

المصدر: دبي - عبد الرحمن دوار

بلهجة تفاؤلية، تحدث القنصل العام الجزائري في دبي، محمد دراجي في تصريحات لـ«البيان» عن ملف المغتربين واحتمال عودة الرحلات بين الجزائر ودبي، إذ أشار إلى أن التمثيلية الدبلوماسية والقنصلية العامة الجزائرية في دبي تنسق مع السلطات العليا في الجزائر من أجل برمجة رحلة أسبوعية للخطوط الجوية الجزائرية، مبيناً أن السلطات الجزائرية تثمن اهتمام سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة وباء «كورونا» المستجد (كوفيد 19) وتقيم الموقع المهم لمدينة دبي باعتبارها نقطة عبور لآسيا وشرق أفريقيا وهو ما سيخفف على المدن الدولية التي تم استئناف الرحلات معها.

وأكد القنصل العام الجزائري في دبي أن الموضوع الآن قيد الدراسة من طرف الجهات المختصة في الجزائر، وأن تقييم مرحلة الفتح الجزئي الإيجابية من شأنها أن تسهم في إعطاء الضوء الأخضر لعودة الرحلات بين دبي والجزائر، سواء على الخطوط الجوية الجزائرية أو خطوط أخرى، مرجحاً أن تكون البداية برحلة أسبوعية وترتفع حسب التطور الإيجابي للحالة الوبائية.

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