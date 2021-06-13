المصدر: البيان الإلكتروني

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة انتشار مرض الحصبة بين الأطفال في مصر.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي أكدت عدم رصد أي حالات مصابة بالحصبة بين الأطفال في أي من المحافظات.

ونوَّه بامتلاك مصر نظاماً قوياً من برامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعَّال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد.

وأكد الحرص على إطلاق حملات قومية في كل محافظات الجمهورية للتطعيم ضد أي أمراض وبائية بما فيها الحصبة والحصبة الألمانية، بهدف الحفاظ على البلاد خالية من تلك الأمراض.

وأعلن عن انطلاق حملة للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية بالمجان للأطفال المصريين والمقيمين على أرض مصر تسهم في رفع المناعة ضد الأمراض المختلفة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة الخوف والقلق.

كانت رسالة صوتية جرى تداولها على تطبيق "واتسآب" تزعم انتشار مرض الحصبة بين الأطفال في مختلف محافظات مصر، الأمر الذي نفته وزارة الصحة والسكان المصرية.

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