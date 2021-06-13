محمد السادس يأمر بتسهيل إجراءات عودة المغتربين المغاربة

المصدر: الرباط - بنا

أعلن الديوان الملكي المغربي، اليوم الأحد، أن الملك محمد السادس، أصدر تعليماته إلى السلطات المعنية، والعاملين في مجال النقل، لتسهيل عودة الجالية إلى المغرب بأسعار مناسبة، وتوفير العدد الكافي من الرحلات.

وأمر العاهل المغربي، وفق بيان الديوان الملكي "كل المتدخلين في مجال النقل الجوي، خاصة شركة الخطوط الملكية المغربية، ومختلف الفاعلين في النقل البحري، بالحرص على اعتماد أسعار معقولة، تكون في متناول الجميع، وتوفير العدد الكافي من الرحلات، لتمكين العائلات المغربية بالخارج من زيارة وطنها، وصلة الرحم بأهلها وذويها، خاصة في ظروف جائحة كوفيد 19".

كما دعا الملك محمد السادس، العاملين في قطاع السياحة، سواء في مجال النقل أو الإقامة، إلى "اتخاذ التدابير اللازمة، قصد استقبال أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج، في أحسن الظروف وبأثمنة ملائمة".

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