العراق.. اكتشاف مقبرتين جماعيتين تضمان نحو 500 رفات

المصدر: بغداد - وكالات

أعلنت السلطات العراقية، الأحد، اكتشاف مقبرتين جماعيتين تضم نحو 500 رفات لضحايا قتلوا على يد تنظيم «داعش»، شمالي البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مدير دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء (حكومية) ضياء كريم، في محافظة نينوى، شمالي العراق.

وقال كريم: «السلطات العراقية اكتشفت مقبرتين جماعيتين قرب سجن (بادوش) غربي مدينة الموصل بمحافظة نينوى (شمال)، تضم رفات ضحايا قتلوا على يد تنظيم داعش».

وأضاف: «تم انتشال أكثر من 123 رفاتاً من أصل 500 في المقبرتين، بمشاركة منظمات دولية».

وأوضح أن «هناك مقابر جماعية أخرى أبرزها في موقع الخسفة (جنوبي الموصل)، ومقبرتين أخريين في تلعفر وسنجار (غربي الموصل)».

بدوره طالب محافظ نينوى نجم الجبوري، خلال المؤتمر الصحفي، الأمم المتحدة بتقديم المساعدة للحكومة والمنظمات، لوجود مئات المواقع الأخرى في مناطق مختلفة بالبلاد.

وسيطر تنظيم داعش على ثلث مساحة العراق صيف عام 2014، قبل أن يخسر تلك الأراضي تدريجياً حتى عام 2017. وتقول السلطات العراقية إنها اكتشفت عشرات المقابر الجماعية في تلك المناطق لضحايا لقوا حتفهم على يد التنظيم.

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