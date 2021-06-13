قيس سعيد: أعرف الجهة التي تحرك الأزمات

المصدر: (تونس - البيان)

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد إنه يعرف الجهة التي تقف وراء «افتعال الأزمات وتحريك الشارع» في بلاده، مشدداً على أنه لن يسمح بأي «تطاول على التونسيين». جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الحكومة المكلف بتسيير وزارة الداخلية هشام المشيشي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان. وأوضح سعيد أن «ما يحصل هذه الأيام ينذر بخطر شديد على الدولة التونسية التي لن أتركها تسقط».

وأضاف: «أعرف من يحرك الشارع والأزمات ويفتعلها بل يفتعل الأزمة تلو الأخرى للبقاء في الحكم، وليعلم أن تونس ليست بضاعة وأن القوانين يجب أن تطبق على الجميع على قدم المساواة».وتابع قائلاً: «لن أسمح لأي كان أن يتطاول على التونسيين أو أن يمس أعراضهم أو ذواتهم البشرية... ما حصل وما يحصل غير مقبول على أي مقياس من المقاييس وليتحمل كل واحد مسؤوليته».

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