غضب في صنعاء من رفع أسعار الوقود

المصدر: (صنعاء - وكالات)

أقرت ميليشيا الحوثي، زيادة جديدة في أسعار بيع المشتقات النفطية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها بنحو 30 في المئة. وقالت شركة النفط الخاضعة لسيطرة الميليشيا بصنعاء، إنه ابتداءً من السبت سيكون سعر صفيحة البترول سعة 20 لتراً 8500 ريال، فيما سيكون سعر صفيحة الديزل 7900 ريال.

وشهدت صنعاء ردود أفعال غاضبة، بعدما أعلن الحوثيون على تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية. واستاء ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من رفع أسعار المشتقات النفطية.

وعلّق الناشطون على القرار بسخرية كبيرة، معتبرين أن هذه الطريقة تنتهجها الميليشيا الحوثية عندما تلجأ لرفع أسعار المشتقات النفطية، فتقوم بإخفائها من المحطات لكي تباع في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، ثم تقوم برفعها بحجة الخسائر التي تعرضت لها جراء احتجاز السفن النفطية في الموانئ حسب وصفها. وعبّر الناشطون عن غضبهم الشديد لما تقوم به الميليشيا من نهب المواطن واستغلاله في ظل الوضع المتردي بالبلاد.

وتأتي هذه الزيادة رغم تدفق شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، مع سماح الحكومة الشرعية بدخول سفن عدة رغم عدم التزام ميليشيا الحوثي بإيداع الإيرادات في البنك المركزي بالحديدة لصرف مرتبات موظفي الدولة، وفقاً لاتفاق استوكهولم.

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