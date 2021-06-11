مصر تكشف حقيقة استخدام مضادات حيوية محظورة في مزارع الدواجن

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة استخدام مضادات حيوية محظورة عالمياً في مزارع الدواجن، نافياً صحة هذه الأنباء المنتشرة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المركز، أمس، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة الدواء المصرية، اللتين أكدتا أنه أن كل الأدوية البيطرية، بما فيها المضادات الحيوية سواء المحلية أو المستوردة والمستخدمة في علاج الدواجن، سليمة وآمنة ومطابقة للمواصفات والمعايير الصحية العالمية.

ولفت إلى أنه لا يتم تداول الأدوية البيطرية إلا بعد تقييمها وإجازة ترخيصها بالإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، وتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية، مشيراً إلى شن حملات رقابة دورية شاملة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وكذلك على مختلف المزارع لفحص الدواجن، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق.

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