11 قتيلاً للجيش السوري بقصف إسرائيلي

المصدر: دمشق - د.ب.أ

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بسقوط 11 قتيلاً من قوات الجيش السوري، بينهم ضابط برتبة عقيد، جراء القصف الإسرائيلي على ريف حمص.

وأشار المرصد في بيان صحافي، إلى ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية جراء القصف الإسرائيلي على الريف الحمصي إلى 11 قتيلاً من الجنسية السورية، وأنّ عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، فضلاً عن وجود معلومات عن قتلى آخرين من جنسيات غير سورية.

وكشف المرصد السوري عن أنّ الاستهدافات الإسرائيلية شملت مركزاً للبحوث العلمية في منطقة خربة التينة ومواقع ونقاطاً عسكرية أخرى في المنطقة هناك والواقعة بريف حمص الغربي، وطالت أيضاً مستودع ذخيرة تابعاً لحزب الله جنوب حمص، كما دوت انفجارات قرب مطار الضبعة العسكري، دون معرفة الخسائر. ووفق المرصد، سقطت بقايا صواريخ الدفاع الجوي في مناطق عدة من ريف حمص ودمشق، أثناء التصدي للأهداف في سماء المنطقة، وأسفرت عن وقوع أضرار مادية.

وكان مصدر عسكري سوري أعلن أنّ الدفاعات الجوية تصدت لقصف إسرائيلي طال عدة مناطق في سوريا ليل أمس، وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات. وكانت إسرائيل قصفت الأراضي السورية آخر مرة منتصف مارس الماضي.

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