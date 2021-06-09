مجلس وزراء الإعلام العرب يعقد دورته الـ 51 خلال أسبوع

المصدر: وام

يعقد مجلس وزراء الإعلام العرب أعمال دورته الـ (51) بمقر جامعة الدول العربية يوم 16 يونيو الجاري برئاسة جمهورية السودان، ومشاركة وزراء الإعلام والمسؤولين عن الإعلام في الدول الأعضاء، ورؤساء الاتحادات والمنظمات المعنية على أن يسبق أعمال هذه الدورة اجتماع للجنة الدائمة للإعلام العربي (الدورة 95) يومي 13-14 يونيو الجاري واجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب (الدورة 13) في 15 من الشهر.

وأكد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد، المشرف على قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، أن هذه الدورة التي ستنعقد حضوريا تكتسي أهمية خاصة في سياق التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية والانخراط الفعال للإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف، وإنتاج محتوى إعلامي مهني متعدد الأبعاد لاحتواء الإسقاطات النمطية والأحكام المسبقة المسيئة للصورة الجماعية العربية لدى الآخر.

كما أعلن الأمين العام المساعد، -في بيان اصدره اليوم-أن هذه الاجتماعات ستتدارس قضايا أخرى تهم مستقبل الإعلام العربي منها اعتماد برنامج عمل الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني وإدراج مادة الإعلام التربوي في المناهج التعليمية العربية، ووضع استراتيجية للتعامل مع كبريات الشركات الإعلامية المؤثرة في المشهد الرقمي العالمي.

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