مسؤول عسكري: شبكة الألغام البحرية الحوثية تحمل بصمات إيران

المصدر: (عدن - وكالات)

أكّد مسؤول عسكري يمني أن شبكة الألغام البحرية الحوثية المثبتة في قاع البحر بكابلات خاصة، التي كشفتها القوات المشتركة، أول من أمس، تحمل بصمات الحرس الثوري الإيراني، وخبراء ميليشيا حزب الله، وقال رئيس عمليات المقاومة الوطنية، العميد ركن عبدالرحمن السامعي، إن اكتشاف شبكة ألغام بحرية حوثية مثبتة بقاع البحر في أرخبيل حنيش ينبئ عن وجود شبكات مماثلة في المناطق البحرية الحساسة عرض البحر الأحمر، وسيتم توسيع عمليات المسح لتطهيرها.

وأوضح العميد السامعي، في بيان، أنّ اكتشاف شبكة ألغام بحرية مثبتة في قاع البحر جاءت في إطار عمليات مسح مستمرة، يقوم بها فريق هندسي من المقاومة الوطنية وخفر السواحل، وتشمل مناطق مرور حركة السفن التجارية وسفن الصيد.

مشيراً إلى أن هذه المناطق البحرية يحتمل أن تكون الميليشيا الحوثية قد فخختها قبل دحرها من الساحل الغربي، ولفت إلى أن الفريق الهندسي حقق إلى جانب الفرق الهندسية الأخرى في القوات المشتركة، إنجازات كبيرة في تطهير مناطق الصيد والشواطئ والسواحل ونزع وتفكيك كميات كبيرة من الألغام البحرية نوع «صدف» إيرانية الصنع، وانتقل الآن إلى المرحلة الأهم وهي تطهير المناطق البحرية الحساسة والقريبة من ممر الملاحة الدولي.

ودعا السامعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود القوات المشتركة في تطهير حقول ألغام الميليشيا الحوثية، التي زرعتها في البر والبحر، والضغط على قيادة الميليشيا لتسليم خرائط الألغام، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بمثل هذه الشبكات المثبتة في عمق البحر، والتي تشكل تهديداً كبيراً لحركة السفن التجارية في البحر الأحمر.

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