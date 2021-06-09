قطع المساعدات الغذائية الأممية يخلط أوراق اللاجئين بالأردن

المصدر: عمّان – ماجدة أبو طير

تلقى اللاجئون السوريون الذين يقطنون خارج المخيمات خبر قطع المساعدات الغذائية عما يزيد على 20 ألف عائلة سورية، بصدمة كبيرة وارتباك، حيث تمثل هذه المساعدات بالنسبة لهم بصيص أمل لمواصلة الحياة والاستمرار في تلبية الاحتياجات الأساسية للعيش.

فبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أعلن حديثاً أن 21 ألف لاجئ سوري في الأردن لن يتلقوا مساعداتهم الغذائية الشهرية اعتباراً من يوليو المقبل بسبب نقص التمويل، ويحتاج برنامج الأغذية العالمي وبشكل عاجل 58 مليون دولار لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية الشهرية لنصف مليون لاجئ حتى نهاية 2021.

وأشار البرنامج إلى أن التمويل في الوضع الحالي غير كاف لتلبية الاحتياجات الغذائية لجميع اللاجئين في الأردن، وفي حال عدم تلقي المزيد من التمويل قد يجد البرنامج نفسه مجبراً على قطع المساعدات الغذائية عن ربع مليون لاجئ آخرين يقيمون خارج المخيمات نهاية شهر سبتمبر.

حالة إحباط

ويقول اللاجئ السوري أحمد الديري: «عندما سمعنا خبر قطع المساعدات الغذائية أصابتنا حالة من التخبط والإحباط، فأوضاعنا المعيشية معدومة ولا فرص عمل موجودة لشبابنا بسهولة، ومع ذلك فإن قرار العودة إلى سوريا سيكون من خيارات عدد محدود من العائلات لاعتبارات لا حصر لها».

وأضاف الديري الذي يقطن في محافظة المفرق: «يجب أن ينظر المجتمع الدولي للاجئين بعين الرحمة، وأن يزداد تمويلهم للبرامج الداعمة لنا، فمشكلتنا لا تزال قائمة، والوضع في سوريا لم يستقر تماماً، عندما نفكر في العودة ونسمع أن نسعر كيلوغرام الخبز يبلغ 1500 ليرة، وأسطوانة الغاز بـ 60 ألف ليرة.

وأسعار خيالية لكل الأساسيات، علاوة على أن الكهرباء لا تأتي يومياً، وغيرها من القضايا نتردد لأخذ مثل هذه الخطوة». وتابع: «المساعدات الغذائية مهمة بالنسبة لنا.

فنحن كعائلة نحصل شهرياً على 120 ديناراً، وفي السابق كانوا يمنحوننا على الشخص 23 ديناراً، والآن أصبحوا 15 ديناراً، وهو فرق سوف نلاحظه، في الأمس حدثني قريبي وهو بعمر الستينات وأولاده متزوجون ويعيش وحده مع زوجته وتم قطع المساعدات عنه، فكيف له أن يعيش وهو لا يستطيع العمل فعلياً بسبب كبره ومرضه، وأبناؤه لديهم عائلات يريدون الإنفاق عليها!».

ظروف صعبة

من جهته، يؤكد اللاجئ السوري علي الجاسم أن قطع المساعدات الغذائية يشمل عدداً كبيراً من العائلات، ورغم أن هذه المساعدات تعد بسيطة، إلا أن تشكل أمراً مهماً بالنسبة للعائلات اللاجئة التي تعيش ظروفاً صعبة زاد تعقيدها منذ أن بدأت الجائحة، فهذه المساعدات نتلقاها نقدياً ومن الممكن أن نستفيد منها في توفير جزء من الفواتير المتراكمة علينا، سواء الكهرباء أو الماء أو إيجار المنزل وغيره.

ويعتقد الجاسم الذي يعيش في محافظة عمّان أن عدد العائلات التي ستعود قليل، ويجب أن يكون لهم ترتيبات معينة لمساعدتهم للاستمرار في الحياة، أما العائلات التي لا تفكر بالعودة فهي بسبب تجنيد الشباب.

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