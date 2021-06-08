اللحظات الأولى لوصول الأسير الأردني عبدالله أبو جابر بعد 20 عاما في سجون الاحتلال

المصدر: البيان الإلكتروني

وصل الأردني عبد الله نوح أبو جابر (44 عامًا)، المفرج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد قضائه أكثر من 20 عامًا، إلى الأردن.

وكان في استقبال أبو جابر العشرات من الأردنيين عند جسر الشيخ حسين شمال الأردن.

وعبر أبو جابر عن شكره للأردن ولجلالة الملك ولوزارة الخارجية على جهودهم ومتابعتهم لأحواله.

اللحظات الأولى لوصول الأسير الأردني عبدالله أبو جابر بعد 20 عاما في سجون الاحتلالhttps://t.co/McD52eAFo4#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/GAEDafUDWL — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 8, 2021

وأكد أبو جابر أن ظروف الاعتقال لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت "صعبة جدا"، مؤكدا صمود الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا أبو جابر للإفراج عن بقية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفق "صحيفة الرأي".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد نقلت الأردني عبدالله أبو جابر، من معتقل النقب إلى معتقل الرملة تمهيدا للإفراج عنه الثلاثاء، بحسب رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى الفلسطينيين أمين شومان.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، قد أعلنت عن تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع السفارة الأردنية في تل أبيب قبل نحو شهر للإبلاغ بنيتها إطلاق سراح الأردني عبدالله أبو جابر،

وطلبت من السفارة الأردنية تزويدها بالوثائق القانونية اللازمة، ووثائق السفر اللازمة للتمكن من إطلاق سراحه ونقله إلى جسر الملك حسين وتأمين عودته إلى الأردن بناء على رغبة "أبو جابر".

واعتقل أبو جابر في 29 ديسمبر 2000 ، بحسب وزارة الخارجية الأردنية.

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