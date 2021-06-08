السودان: مفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية

المصدر: (الخرطوم - وكالات)

استؤنفت أمس، بعاصمة جنوب السودان جوبا، جلسات التفاوض بين وفد الحكومة السودانية ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) بقيادة عبد العزيز الحلو.

وكانت الوساطة الجنوب سودانية قد قرّرت تمديد التفاوض أسبوعاً آخر للتوافق على النقاط الخلافية ووضع المسودة النهائية للاتفاق الإطاري.

ووصف الناطق باسم الوفد الحكومي الأجواء السائدة بأنها إيجابية، وأن هناك تفاؤلاً بأن تكون هذه الجولة حاسمة. وأن تتوج بتوقيع الاتفاق ليكون خطوة كبيرة في طريق الوصول لاتفاق سلام شامل.

وبدأت في 27 مايو الماضي جلسات التفاوض المباشرة بين الحكومة الانتقالية بالسودان والحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) .

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