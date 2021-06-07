قتيلان وجرحى باشتباكات في مخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان

المصدر: (بيروت- د.ب.أ )

لقي شخصان حتفهما، وأصيب آخرون إثر اشتباكات عنيفة، أمس، شهدها مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، في مدينة صور جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن رقعة الاشتباكات، التي شهدها مخيم الرشيدية توسعت، حيث استخدمت الأسلحة الرشاشة، وقذائف الـ«آر بي جي»، والقنابل اليدوية، وأشارت إلى سقوط قتيلين، وإصابات أخرى عدة، لافتة إلى أن حركة فتح والفصائل الفلسطينية تعمل على محاصرة الاشتباكات.

بدوره، ذكر موقع النشرة اللبناني نقلاً عن مصادر فلسطينيّة قولها: إنّ الاشتباكات اندلعت على خلفيّة مداهمة حركة فتح لمنزل فلسطيني مطلوب بقضايا تجارة المخدرات، لافتة إلى وجود عدد من العائلات الفلسطينيّة المحاصرة في منازلها، في محيط الاشتباكات الدائرة داخل المخيم.

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