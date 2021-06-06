«فيسبوك» يغلق صفحة الرئيس الموريتاني السابق

المصدر: تونس – البيان

أغلق «الفيسبوك» الصفحة الرسمية للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد أن نقل عليها بثاً مباشراً مساء السبت.

واعتبر مدونون مقربون من الرئيس السابق أنه تم التبليغ عن الصفحة من طرف جهات في النظام، على أنها تنتحل صفة ولد عبد العزيز، وذلك بعد أن واكبت الأيام الأخيرة التطورات المرتبطة بملف محاكمته، إذ ظلت تنشر تدوينات حملت مواقفه من مختلف تلك التطورات.

وفي آخر بث مباشر على الصفحة، اشتكى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من التضييق الإعلامي عليه، واتهم ديوان الرئيس محمد ولد الغزواني بإغلاقه في وجهه، سواء الإعلام الحكومي، أم الخاص.

وقال في مداخلة له عبر الفيديو في حفل افتتاح فرع لحزب الرباط الوطني بمقاطعة الميناء، إنه حاول الحصول على مقابلة مع إحدى القنوات المحلية الخاصة غير أن القائمين عليها رفضوا ذلك سواء بسبب الترهيب أم الترغيب، مشيراً إلى أن بعض تلك القنوات مملوك لرجال أعمال يخشون على مصالحهم، وقد طلب منهم مقابلات ورفضوها.

كما أوضح ولد عبد العزيز أنه كانت لديه مقابلة مع قناة «بي بي سي» البريطانية، وكان يفترض أن تبث من نواكشوط، غير أن القناة عجزت عن إيجاد أي جهة تؤجر لها جهازاً للبث الفضائي.

ووعد ولد عبد العزيز بالحديث عن المخالفات في المجال المعدني بالبلاد في بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك في فرصة مقبلة، لكن الصفحة اختفت من الفضاء الأزرق.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز