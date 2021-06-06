العراق: إسقاط طائرتين مسيّرتين فوق قاعدة عين الأسد

المصدر: البيان الإلكتروني

تصدت منظومة الدفاع الجوي في قاعدة عين الأسد التي تستضيف قوات أمريكية في العراق، لطائرتين مسيّرتين وتمكنت من إسقاطهما.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أنه تم إسقاط الطائرتين اللتين استهدفتا القاعدة التي تقع في محافظة الأنبار غربي العراق، عند الثالثة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وذكر مصدر أمني عراقي لـ"الشرق"، أن حالة من التأهب الأمني تنتظم قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، عقب إسقاط الطائرتين.

وفي 8 مايو الماضي، أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، أن طائرة مسيّرة استهدفت قاعدة عين الأسد، مشيراً إلى عدم سقوط مصابين، ولكن تم تسجيل أضرار بأحد المستودعات.

وقال العقيد الأمريكي واين ماروتو، المتحدث باسم التحالف، على تويتر، إن "الهجوم قيد التحقيق، لكن تقريراً أولياً، يشير إلى أن الهجوم وقع في الساعة 02:20 بالتوقيت المحلي، وتسبب في أضرار بأحد المستودعات".

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