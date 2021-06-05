مصر تدشن إعادة الإعمار في غزة

أرسلت مصر، أمس، قافلة تضم أطقماً فنية ومعدات هندسية، إلى قطاع غزة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبدء عملية إعادة الإعمار في القطاع، وفق بيان رسمي.

وأوضح البيان، أنه وبتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبرت منفذ رفح معدات هندسية وأطقم فنية مصرية إلى غزة للمساهمة في إزالة الأنقاض وركام المنازل والأبراج المهدمة في إطار التخفيف عن مواطني القطاع وسرعة إعادة الحياة إلى طبيعتها.

وأضاف البيان، أن هذه القافلة ستعمل على تهيئة المجال لبدء عملية إعادة الإعمار. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الحكومي، عشرات الجرافات والرافعات والشاحنات تحمل الأعلام المصرية وتصطف على الحدود لبدء العبور إلى غزة. وفي صور أخرى، كانت جرافات أخرى تشق طريقها من معبر رفح الحدودي إلى داخل القطاع، وكان في استقبالها عدد من المواطنين الفلسطينيين الذين لوحوا بالأعلام المصرية والفلسطينية.

وفي أواخر مايو الماضي، أعلن الرئيس المصري، تخصيص 500 مليون دولار كمساعدة في إعادة إعمار غزة على أن تشارك الشركات المصرية في هذه الأعمال. كما أرسلت مصر عبر معبر رفح، مساعدات غذائية إلى غزة واستقبلت جرحى من القطاع لمعالجتهم في المستشفيات المصرية. القاهرة - وكالات

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