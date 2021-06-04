حريق في مخيم للنازحين بكردستان العراق يشرّد 1400 شخص

المصدر: بغداد- وكالات

أعلنت مديرية الدفاع المدني في إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، أن حريقاً وقع في مخيم«شاريا» للنازحين في محافظة دهوك، إدى إلى احتراق 350 خيمة. مشيلارا الى أن قرابة 1400 نازح إيزيدي باتوا بلا مأوى.



وذكرت المديرية في بيان أن «فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق مخيم شاريا دهوك، بعد احتراق أكثر من 350 خيمة للنازحين».



مسؤولٌ محلي من محافظة دهوك، أكد أن «اللجان التحقيقية تواصل التحري لمعرفة أسباب الحريق، وقد حصلت اللجان على إفادات تشير إلى أن الحريق نشب بسبب انفجار قنينة غاز».مسيرا الى ان الحريق اسفرعن حدوث عدة انفجارات ناتجة عن المواد سريعة الاشتعال.



ولفت إلى وجود النفط واسطوانات الغاز في المخيم، ما تسبب بصعوبة السيطرة على الحريق./انتهى3



وبحسب مصادر أخرى، أشارت إلى أن الحريق كان ضخماً وقد شاركت في إخماده طائرات مروحية.وأوضحت أن الحريق ناجم عن تماس كهربائي وقد تدخلت الطائرات المروحية في عملية إخماده إضافة إلى العشرات من عجلات الإطفاء، وأشارت إلى إصابة ستة اشخاص بحروق متفاوتة، في حصيلة أولية للخسائر البشرية الناجمة عن الحريق في المخيم.



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