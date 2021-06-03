مصر تكشف حقيقة تحويل مبنى الإذاعة والتلفزيون إلى مجمع فندقي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر عن حقيقة تحويل مبنى الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو إلى مجمع فندقي.

وأوضح حسين زين، رئيس الهيئة، في بيان نشره موقع صحيفة "المصري اليوم"، أنه لا صحة على الإطلاق لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول بيع مبنى الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو وتحويله إلى مجمع فندقي، مؤكداً أنها شائعات ليس لها أساس من الصحة.

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى، في وقت سابق، مثل هذه الأنباء، موضحاً أن مبنى ماسبيرو يعد رمزاً حضارياً وأحد أهم مباني الدولة التراثية التي لا يمكن هدمها أو المساس بها.

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