لبنان يضبط شحنات كبيرة من الكبتاغون في طريقها إلى السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

ضبطت السلطات اللبنانية كمية من حبوب الكبتاغون في لبنان كانت في طريقها إلى السعودية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن القوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك، ضبطت في مطار رفيق الحريري الدولي، في بيروت، كمية من حبوب الكبتاغون في مولدات صغيرة كانت وجهتها مدينة الدمام في السعودية.

وجدد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي في بيان، "تهنئة القوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك على ضبطها في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، كمية من حبوب الكبتاغون في مولدات صغيرة، كانت وجهتها مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية".

وكانت الجمارك السعودية في ميناء جدة قد تمكنت، في أبريل الماضي، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت أكثر (5.3) ملايين حبة، كانت مُخبأة في شحنة "رمان"، وعلى إثر ذلك أعلنت السعودية حظر استيراد الفواكه والخضراوات من لبنان.

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