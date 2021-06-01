«جود».. معارضة سورية جديدة تعلن نتائج مؤتمرها التأسيسي

المصدر: الحسكة - البيان

أعلنت قوى وأحزاب سياسية سورية معارضة في الداخل والخارج عن نتائج مؤتمرها التأسيسي ضمن تكتلات سياسية واسعة تحمل اسم الجبهة الوطنية الديمقراطية (جود)، على أن يكون هذا المؤتمر مقدمة لجمع كل القوى السياسية في سوريا وخارجها من أجل الحل السياسي، وفق قرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها القرار 2254.

وجاء في البيان، الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، إن أعمال المؤتمر بدأت بانتخاب رئيس له، ونائب للرئيس، ومقرر، وأمين سر، وتمت مناقشة وثائق الرؤية السياسية، واللائحة التنظيمية، والموافقة عليها، كما انتخب المؤتمر هيئة للرقابة والتقييم، ورئيس اللجنة المركزية ونائبه وأمين سر، مشيراً إلى أنه تم إطلاق الجبهة الوطنية، التي ستستمر «في العمل الوطني لبناء جبهة موسعة مفتوحة لكل القوى والشخصيات الوطنية المعارضة داخل سوريا وخارجها، ما يساهم في تحقيق مشروع التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والشامل لنظام الاستبداد القائم».

وطالب البيان الختامي المجتمع الدولي، بضرورة الضغط السياسي على الحكومة السورية، والسعي الحثيث للإفراج عن المعتقلين، وضرورة تفعيل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحل الأزمة السورية.

تشكيل

واختارت «جود» في وقت سابق رئيساً للمؤتمر (أسعد رشيد)، ونائباً له وأمين سر، فيما اختارت في اجتماعها أمس أعضاء الهيئة التنفيذية ورئيس اللجنة المركزية، على أن تستمر الاجتماعات لاحقاً لوضع كل الهياكل السياسية التنظيمية والبدء بالتواصل مع الدول الخارجية وعلى رأسها المبعوث الأممي للأزمة السورية غير بيدرسون.

وتؤكد هذه القوى السياسية تحت مظلة «جود»، أهمية جمع كل القوى السياسية السورية لتشكل موقفاً واحداً إزاء الحل السياسي، وتعمل في الفترة المقبلة على جمع أكبر قدر من التيارات السياسية الأخرى المؤمنة بالحل السياسي وبناء الدولة.

ولم تتخذ الجهات الأمنية السورية - حتى الآن - أي إجراءات ضد أعضاء المؤتمر في الداخل ومن بينهم شخصيات وأحزاب ضمن هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي.

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