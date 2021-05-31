مصر تكشف حقيقة نقص الأمصال الطبية في المستشفيات

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة نقص الأمصال الطبية في مستشفيات مصر الحكومية، نافياً صحة مثل هذه الأنباء المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء المصري، أمس، عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، أنها تواصلت مع وزارة الصحة والسكان المصرية التي أكدت توافر كل الأمصال الطبية في جميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.

وذكرت أن هناك مخزوناً استراتيجياً كافياً منها لعدة أشهر مقبلة، مُشيرةً إلى رصد الوزارة أي نقص في الأمصال الطبية في كل المستشفيات التي تتوافر بها هذه الخدمة باستمرار، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها.

وأعلنت وزارة الصحة عن توافر بعض الأمصال العلاجية بالمجـان من خلال مستشفيات الوزارة وبعض الوحدات الصحية، إذ توفر مجموعة أمصال علاجية بالمجان للعديد من الأمراض، منها مصل الالتهاب الكبدي الفيروسي "ب".

وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز